Singh Tarot Rashifal 4 December 2025: सिंह राशि वाले अफवाहों से रहें दूर, धन कमाने के मिलेंगे नए स्रोत

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of swords

किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने को लेकर दुविधा हो सकती है. यदि सामने वाले की नीयत समझ नहीं आ रही है. तो अभी इस सौदे को रोक सकते हैं. अपने कार्यों को पूरा करते समय पक्षपाती ना हो जाएं. इस बात का स्वार्थ ना रखें. कि सफलता आपके ही नाम हो. गलत बात का समर्थन न करें. झूठ का साथ देना बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है. कुछ ऐसे कामों की शुरुआत कर सकते हैं. जो आपकी रुचि के अनुकूल हो सकते है. कुछ समय से कार्यों के प्रति अरुचि महसूस हो रही हैं. इस समय कार्यशैली में बदलाव करके कुछ नवीनता लाने का प्रयास कर सकते हैं. दूसरों को नुकसान पहुंचा कर अपने कार्यों को पूरा ना करें. आगे चलकर इस तरह प्राप्त सफलता मन में ग्लानि और दु:ख ला सकती है. जीवन जीवनसाथी के साथ बढ़ता वैचारिक मतभेद रिश्ते में दरार डाल सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ समय सामने वाले से दूरी बनाना एक दूसरे के महत्व को समझाएगी. ऐसे लोगों से सावधान रहें. जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं. कुछ लोगों की चेहरे से असलियत का नकाब हट सकता ह. कभी-कभी सच का सामना आपके विश्वास को तोड़ देता है. ऐसी स्थिति में खुद को कमजोर ना पड़ने दे.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करें. कार्य के साथ आराम आवश्यक है. इस बात को समझे.

आर्थिक स्थिति: निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने पर विचार कर सकते हैं. धन कमाने के दूसरे स्रोतों पर ध्यान देंगे.

रिश्ते: परिजनों के साथ किसी बड़े आयोजन में शामिल हो सकते हैं. यह समय थोड़ा विश्राम कर परिजनों के साथ व्यतीत करने का है.

