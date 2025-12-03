Singh Tarot Rashifal 3 December 2025: अपने खर्चों में कटौती करें, आय कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं

सिंह (Leo):-

Cards:- Seven of wands

बाधाओं से डरकर कदम पीछे न करें. हिम्मत और साहस बनाए रखें. चुनौतियों का सामना किए बगैर कार्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है. जरा सी भी गलती आपके किए किराए पर पानी फेर सकती है. स्वयं पर भरोसा करें. किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर ना समझे. सामने वाला पीछे से हमला कर सकता है. अपने आसपास के वातावरण से सावधानी बनाए रखें. अपने मन में चल रहे संघर्ष से बाहर आने की कोशिश करें.

और पढ़ें

सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता है. लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आपको तनाव दे सकता है. जीत केवल आपके आत्मबल और साहस पर निर्भर करती है. इच्छा शक्ति की अभाव में हिम्मत जवाब दे सकती हैं. अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है. आत्मविश्वास और धैर्य को बरकरार रखते हुए अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें. गलत कार्य का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ सकती है. सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों में कटौती करें. आय कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं.

रिश्ते: गलत लोगों की संगत से दूर रहे. बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें.

---- समाप्त ----