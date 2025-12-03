scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 3 December 2025: अपने खर्चों में कटौती करें, आय कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है. आत्मविश्वास और धैर्य को बरकरार रखते हुए अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें. गलत कार्य का समर्थन न करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of wands
बाधाओं से डरकर कदम पीछे न करें. हिम्मत और साहस बनाए रखें. चुनौतियों का सामना किए बगैर कार्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है. जरा सी भी गलती आपके किए किराए पर पानी फेर सकती है. स्वयं पर भरोसा करें. किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर ना समझे. सामने वाला पीछे से हमला कर सकता है. अपने आसपास के वातावरण से सावधानी बनाए रखें. अपने मन में चल रहे संघर्ष से बाहर आने की कोशिश करें.

सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता है. लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आपको तनाव दे सकता है. जीत केवल आपके आत्मबल और साहस पर निर्भर करती है. इच्छा शक्ति की अभाव में हिम्मत जवाब दे सकती हैं. अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है. आत्मविश्वास और धैर्य को बरकरार रखते हुए अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें. गलत कार्य का समर्थन न करें. 

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ सकती है. सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते है, कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे 
जोखिम भरा निवेश न करें, हानि उठानी पड़ सकती है 
कर्ज की अधिकता रह सकती है, पैसा निवेश करने से पहले योजना बनाएं 
प्रेम संबंध में सुधार आ सकता हैं, संपत्ति पर विवाद हो सकता है 
धन का निवेश सोच-समझकर करें, कुछ समय खर्चों पर नियंत्रण रखें 

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों में कटौती करें. आय कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं. 

रिश्ते: गलत लोगों की संगत से दूर रहे. बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement