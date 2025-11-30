scorecardresearch
 
आज 30 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, ठगों से बचें

Aaj ka Singh Rashifal 30 November 2025, Leo Horoscope Today: वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. बजट पर नियंत्रण रखें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेगे. लेनदेन में सजगता दिखाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

सिंह - चुनौतियों में डटकर खड़े रहने और स्वाभिमान से समझौता नहीं करने का भाव बढ़ा रहेगा. धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. निजी कार्यों में सावधानी रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों व अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. परिजन सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहेंगे. विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में मिलेजुले परिणाम बने रहेंगे. वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. बजट पर नियंत्रण रखें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेगे. लेनदेन में सजगता दिखाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.
 

धन संपत्ति - व्यक्तिगत खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. कार्य व्यापार को साधें. साझा प्रबंधन पर ध्यान दें. अधिकांश मामलों में साधारण परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में उतावली न दिखाएं. संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं. अपनों से सामंजस्य बनाए रहें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखें. करीबी सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण बना रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी. दिखावा करने से बचेंगे. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल और उत्साह बढ़ाकर रखेंगे.
 

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. भ्रम में आने से बचें.

---- समाप्त ----
