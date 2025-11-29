आज 29 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: विश्वास से आगे बढेंगे, खुशियों को साझा करेंगे

सिंह - महत्वपूर्ण अनुबंधों को उचित दिशा देने में सफल रहेंगे. जरूरी चर्चा व संवाद को आगे बढ़ाएंगे. टीम भावना पर जोर बना रहेगा. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. साथियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का भाव रहेगा. पारिवारिक मामलों में गति आएगी. आपसी विश्वास से आगे बढेंगे. खुशियों को साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में महत्वपूर्ण गतिविधियों तेजी आएगी. लाभ उछाल पर बना रहेगा. साझीदारी में सक्रियता लाएंगे. नेतृत्व के प्रति गंभीरता रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में उत्साहित रहेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वित्तीय योजनाओं में बढ़त रहेगी. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तों में सजगता बनी रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य के प्रति मदद की भावना बनी रहेगी. मित्रों के साथ स्नेह से रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादा निभाएंगे. स्थिति को संवारने पर जोर होगा. अहंकार में नहीं आएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 4

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. आशंका से बचें.

