आज 28 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों को शुभ प्रस्ताव मिलेंगे, सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे

सिंह - साझा कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. लोगों से मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास होगा. साझा लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों में पद प्रभाव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी करेंगे. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. भूमि व पूंजीगत विषयों में सक्रियता आएगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उछाल के संकेत बने हुए हैं. महत्वपूर्ण कार्या को गति देंगे. साथियों से कामकाजी मतभेद दूर होंगे. कार्यव्यवसाय में तेजी आएगी.योजनाओं को गति देंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. समन्वय से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढे़गा. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी के प्रयास बनेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य बढ़ाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. घर में खुशी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. सहज संवाद में स्पष्टता रहेगी. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. वादा निभाएं.

