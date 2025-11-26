आज 26 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: वचन और भरोसा बनाए रखें, जानें आज क्या है आपका लकी नंबर

सिंह- कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. मेहनत में विश्वास बढ़ेगा. निरंतरता और लगन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों के लिए सामान्य स्थिति रहेगी. रुटीन सफलता बनी रहेगी. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. कला कौशल में रुचि बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मामलों में लापरवाही न दिखाएं. कार्यों को वक्त पर पूरे करने पर जोर दें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहें. सेवाभावना रखें. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. कारोबार में संतुलन बढ़ाएं. पेशेवर प्रयासों में लापरवाही से बचें. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के विषय साधारण रहेंगे. अपनों का मान सम्मान बनाए रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन व भरोसा बनाए रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. निजी मामलों में पहल से बचेंगे. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा. ढिलाई व लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : पिस्ता

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. धैर्य व बड़प्पन बनाए रहें.

