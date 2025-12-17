scorecardresearch
 
आज 17 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों की कार्ययोजनाएं रहेंगी नियंत्रित, वित्तीय प्रबंधन को संवारेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 17 December 2025, Leo Horoscope Today: अपनों को अनदेखा न करेंगे.  निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी.  जरूरतों पर ध्यान देंगे.  प्रबंधन में सहजता रहेगी.  धैर्य से कार्य करें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी.  अनुभवियों से सीख सलाह रखें.  सजगता से आगे बढें.

सिंह - घर परिवार के मामलों मे रुचि बढ़ेगी.  प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.  अपनों को अनदेखा न करेंगे.  निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी.  जरूरतों पर ध्यान देंगे.  प्रबंधन में सहजता रहेगी.  धैर्य से कार्य करें.  स्वजनों से करीबी बढ़ेगी.  अनुभवियों से सीख सलाह रखें.  सजगता से आगे बढें.  विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.  वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे.  संकोच में कमी आएगी.  भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सहज सफल रहेंगे.  कार्ययोजनाएं नियंत्रित रहेंगी.  विविध उपलब्धियों पर ध्यान बढ़ाएंगे.  कामकाज में बेहतर रहेंगे.  नीतिगत मामलों में उतावलेपन से बचें.  विविध विषयों में तेजी रखेंगे. 

धन संपत्ति- लाभकारी अवसर बढ़ेंगे.  वित्तीय प्रबंधन को संवारेंगे.  भवन वाहन पर फोकस रहेगा.  व्यावसायिक कार्यों में गति रहेगी.  महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे.  सौदेबाजी में जल्दी न करें.  अनुबंधों में पहल से बचें. 

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ाएंगे.  वैचारिक मतभेद से बचें.  निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा.  स्वार्थ का त्याग करें.  परिजनों की सीख पर ध्यान दें.  सहनशीलता बनाए रखें.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं.  प्रेम व स्नेह बना रहेगा.  वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें.  प्रियजनों की भावनाओं को समझें. 

स्वास्थ्य मनोबल- यात्रा के मौके बनेंगे.  निजी प्रदर्शन संवरेगा.  सभी से सामंजस्य का प्रयास करेंगे.   रुटीन बनाए रखेंगे.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. 

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  मतभेद दूर करें. 

