आज 16 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: लक्ष्य की ओर गति बढ़ेगी, सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे

सिंह - भाई बंधुओं एवं परिवार के लोगों में सामंजस्य बना रहेग.सामाजिक कार्यों में सक्रियता व सहजता बनाए रखेंगे.इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी.सबको साथ लेकर चलेंगे.वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे.सहकारिता में वृद्धि होगी.विविध मामले संवरेंगे.बड़ों का आदर बनाए रखेंगे.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे.वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे.आशंकाओं में कमी आएगी.वाणी व्यवहार पर फोकस होगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में तेजी लाएंगे.कार्य विस्तार की कोशिश रहेगी.परस्पर सहकार का भाव रहेगा.महत्वपूर्ण मामलों में साहस पराक्रम दिखाएंगे.कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनी रहेगी.सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.
धन संपत्ति- आर्थिक मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.कारोबार से संबंधित महत्वपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं.व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे.इच्छित परिणाम बनेंगे.लक्ष्य की ओर गति बढ़ेगी.सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे.
प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे.स्वजनों से सूचनाएं साझा कर पाएंगे.रिश्तों में रुचि रखेंगे.सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे.बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे.परिवार में सामंजस्य रहेगा.संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे.अपनों के संग वक्त बिताएंगे.प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे.चर्चा संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- मित्रता बल पाएगी.सेहत अच्छी रहेगी.खानपान संवार पर रहेगा.आत्मविश्वास बढ़ेगा.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.संवेदनशीलता रहेगी.व्यक्तित्व सुधरेगा.
शुभ अंक : 1 7 और 9
शुभ रंग : गेरुआ
आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.धार्मिक आयोजन से जुडें़.पहल बनाए रखें.