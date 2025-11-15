आज 15 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले नए प्रस्ताव पाने में रहेंगे सफल, ये है आपका लकी अंक

सिंह - सहज व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. श्रेष्ठ आयोजनों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. चहुंओर समर्थन रहेगा. जनकल्याण की भावना रखेंगे. घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सभी को सम्मान देंगे. निजी जीवन में शुभता का संचार रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. यात्रा संभव है. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. बड़ा सोचेंगे.



नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाने में सफल होंगे. लक्ष्य पहुंच में बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों में जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

धन संपत्ति- पूंजी में बढ़त बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि के प्रयास बढ़ाएंगे. वित्त प्रबंधन को संवारेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी. उचित प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संग्रह संरक्षण में आगे रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सभी के प्रति आदरभाव बना रहेगा. अपनो से प्रेम स्नेह रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलेगी. व्यक्तिगत संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सुधार आएगा. आकर्षण बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साहित रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी के दर्शन करें. सुंदरकांड का पाठ करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें.

---- समाप्त ----