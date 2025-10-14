scorecardresearch
 

आज 14 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, मेहनत से लक्ष्य पाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 14 October 2025, Leo Horoscope Today: यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. उतावली न दिखाएं. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाए रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.

सिंह - आवश्यक विषयों में ढिलाई न दिखाएं. रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. उतावली न दिखाएं. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाए रखें. लेनदेन में पेपरवर्क बढ़ाएं. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पर रहेगा. करियर व्यापार के मामले बेहतर रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतरता लाएंगे. कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य रखेंगे. सूझबूझ से निर्णय लें.

धन संपत्ति- नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. व्यावसायिक भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. बजट पर फोकस बना होगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. सहजता व सजगता से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहें. तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें. धूर्त से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अपनाएं. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. वचन से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9
शुभ रंग : गेरुआ
आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहायता भाव रखें.

