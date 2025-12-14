scorecardresearch
 
आज 14 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: भेंट के अवसर बनेंगे, सभी से तालमेल बढ़ा रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 14 December 2025, Leo Horoscope Today: लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. घर में उत्सव आयोजन की भूमिका बनेगी. पारिवारिक मामलों में गति रखेंगे.महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. चर्चाएं सफल होगी.

सिंह - घर परिवार के लोगों और करीबियों से मधुर संबंध बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. विभिन्न प्रयासों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन की कोशिश बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. घर में उत्सव आयोजन की भूमिका बनेगी. पारिवारिक मामलों में गति रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन पर बल पाएंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय अवसरों को पक्ष में बनाने में सफल रहेंगे. परंगपरागत कार्योंं बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. पेशेवर अधिक सफल रहेंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक लक्ष्य पूरे करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे. चहुंओर लाभ बना रहेगा. उन्नति से उत्साहित रहेंगे. कार्योंं में सक्रियता लाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सहज संवाद में उत्साही रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे. घर परिवार में साज संवार बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. संस्कारों बढ़ावा दें.

---- समाप्त ----
