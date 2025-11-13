scorecardresearch
 

Feedback

आज 13 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पेशेवर मामलों में गति पाएंगे, बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 13 November 2025, Leo Horoscope Today: विविध कार्य सधेंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. नवाचार में रुचि रखेंगे. संवाद संपर्क संवरेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कला कौशल में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - बेहतर और नया करने की सोच बल पाएगी. चहुंओर सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बढ़त पर बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. व्यावसायिक पक्ष अनुकूल होगा. विविध कार्य सधेंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. नवाचार में रुचि रखेंगे. संवाद संपर्क संवरेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कला कौशल में वृद्धि होगी. रचनात्मकता बढ़ेगी. प्रयास फलित होंगे. करीबी सहयोगी होंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. सृजनकार्य में आगे रहेंगे. योजनाओं के अमल में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढेंगे. तेजी से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बल पाएगा. प्रबंधन पक्ष संतुलित रहेगा. पेशेवर गतिविधियां हितप्रद रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर बने रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह: धन लाभ का योग है, क्रोध की वजह से काम ना बिगड़ने दें 
सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, उधार से बचें 
सिंह: धन की स्थिति में सुधार होगा, मन की चिंता दूर होगी 
विवाद में न पड़ें, स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे 
व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें, शुभ रंग होगा गुलाबी 

प्रेम मैत्री- जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रियजनों का सम्मान करेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों से सुख साझा करेंगे. प्रियजन से खुशियां बांटेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. सेहत सुधरेगी. रहन सहन प्रभावशाली रहेगा. तेजी रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 4

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत संकल्प पर जोर दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement