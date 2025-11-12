आज 12 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, उधार से बचें

सिंह- समय मिश्रित प्रभाव का है. कामकाज साधारण बना हुआ रहेगा. रिश्तों में सुधार आएगा. निवेश पर ध्यान देंगे. योजनागत खर्च बढ़ेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है. सभी का सम्मान रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाएं बनेंगी. सफेदपोश ठगों एवं धूर्तों से दूर रहें. उधार से बचें.

नौकरी व्यवसाय- बजट पर अंकुश बनाए रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में सक्रियता आएगी. दिखावे में न आएंगे. विभिन्न प्रयासों में सुधार लाएं.

धन संपत्ति- लाभ की तुलना में खर्च निवेश बढ़ा रहेगा. कार्यविस्तार की सोच रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में अतिरिक्त करने का भाव रहेगा. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सजगता दिखाएंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तेदारो से संवाद संवारें. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालें. भेंट मुलाकात होगी. जल्दबाजी से बचें. बड़बोलापन और दिखावा न करें. अफवाह को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक गतिविधियां में धैर्य दिखाएं. संकेतों के प्रति सजगता रखें. मौसमी सावधानी बरतें. अनुशासन रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. पान पत्ते और दूब चढ़ाएं. जप तप ध्यान बढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

