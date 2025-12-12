आज 12 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: साहस व सूझबूझ रखेंगे, कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे

सिंह - कार्य विस्तार इच्छा के अनुरूप रहेगा. पारिवारिक वातावरण में शुभता का संचार बना रहेगा. बचत पर फोकस रखेंगे. लक्ष्य साधने में रुचि रहेगी. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. आवश्यक कार्योंं में सक्रियता रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्योंं में कलात्मकता बढ़ाएंगे. वातावरण में शुभता बढ़ी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. साहस व सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- धनवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय अनुकूलन का लाभ लेंगे. योजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश होगी. आर्थिकी मजबूत होगी. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. पराक्रम और प्रबंधन बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में विश्वास बढ़ेगा. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबियों में आपसी विश्वास पनपेगा. शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध विषयों में गति लाएंग. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : बरगंडी लाल

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.



---- समाप्त ----