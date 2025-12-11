scorecardresearch
 
आज 11 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj ka Singh Rashifal 11 December 2025, Leo Horoscope Today: आज सिंह राशि के लिए दिन उत्साहपूर्ण रहेगा. करियर और व्यवसाय में तेजी रहेगी, धन-संपत्ति में सुधार होगा और प्रेम-संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

सिंह - चहुंओर तेजी बनी रहेगी. रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. अनुकूलता का प्रतिशत ऊँचा रहेगा. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप जरूरी फैसले लेंगे. घर में सुख-सौख्य बना रहेगा. समकक्ष भरोसा जीतेंगे. सफलता बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्य पाने पर जोर रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक विषयों पर फोकस बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा.

नौकरी व्यवसाय - श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. कारोबार में उत्साहित रहेंगे. नवीन कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - लाभ में वृद्धि से मनोबल बढ़ेगा. साख में वृद्धि होगी. इच्छित अनुबंध हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. धन-धान्य को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. बचत कार्यों को बढ़ाएंगे. आधुनिक मामलों में रुचि रखेंगे.

प्रेम मैत्री - प्रेम-स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. परिवार के लोगों से सहजता और सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद और संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर-सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल - सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला-कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे.

शुभ अंक : 1, 3 और 5
शुभ रंग : ऐप्पल रेड
आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सृजन पर फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
