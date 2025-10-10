scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: करवा चौथ पर पदोन्नति के संकेत हैं, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा

Aaj ka Singh Rashifal 10 October 2025, Leo Horoscope Today: प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह- कार्य व्यापार में प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. करियर में शुभता का संचार बना रहेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- प्रशासनिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पेशेवर वार्ताओं में विश्वास बढ़ा रहेगा. अपेक्षित कार्य बनेंगे. प्रबंधन पक्ष बेहतर बना रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से उचित परामर्श बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का साथ मिलेगा, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी 
गुरुवार के दिन सिंह राशि वालों की आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, न करें ये एक गलती 
आपका पराक्रम बढ़ेगा, सरकार से संबंधित काम बनेंगे 
सिंह राशि वालों को आर्थिक उन्नति की होगी प्राप्ति, मिलेंगे अपेक्षा से अच्छे परिणाम 
सिंह राशि वाले बनेंगे आत्मनिर्भर, मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है 

प्रेम मैत्री- अपनों का समर्थन हासिल होगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. विपक्षियों की संख्या में कमी आएगीं. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज संवाद बनाए रखेंगे. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. निर्णय क्षमता में बेहतर बने रहेंगे. सेहत संबंधी मामलों में सुधार आएगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 6

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. जप साधना बढ़ाएं. सहकार का भाव रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement