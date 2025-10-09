आज 9 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: गुरुवार के दिन सिंह राशि वालों की आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, न करें ये एक गलती

सिंह - भाग्य से हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संबंध बल पाएंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. निजी संबंधों को बल मिलेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. आस्था विश्वास से सभी मामले सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता सिद्ध करने में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे. आर्थिक् हितलाभ पक्ष में बनेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम ओर स्नेह से अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों में संवार बनी रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार अच्छा रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा. निसंकोच रहेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज के समान

आज का उपाय : जगत्पालक भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. विनम्रता रखें.

