आज 9 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, हितलाभ बढ़त पर रहेगा

सिंह- आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित होंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. करियर व्यापार में अधिकाधिक ऊर्जा देंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बने रहेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय योजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. करियर में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवरों के प्रदर्शन में फोकस बढ़ेगा. अवरोध व असहजता दूर होंगी. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आय व बचत में बढ़त बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक हांगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. हितलाभ बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. रिश्तों में सद्भावना रखेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. गरिमा का ध्यान रखेंगे. अपनों के हित में प्रयासरत रहेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आकर्षण बढ़ेगा. जीवनशैली संवरेगी. स्वास्थ्य सुधरेगा. उत्साह मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

Advertisement

शुभ रंग : माणिक्य के समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. कामकाज पर जोर बनाए रखें. दें. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----