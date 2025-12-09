scorecardresearch
 
आज 9 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मित्रों का विश्वास जीतें

Aaj ka Singh Rashifal 9 December 2025, Leo Horoscope Today: कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएं. लाभ सामान्य रहेगा. कार्यविस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के प्रति सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे.

सिंह - करियर कारोबार के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. धोखेबाजों की सक्रियता से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. निवेश के मामलों में सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी सहज गति से आगे बढ़ें. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्योंं में सजगता बढ़ाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. खर्च और निवेश का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएं. लाभ सामान्य रहेगा. कार्यविस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के प्रति सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी. बजट बनाकर निवेश करें. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था का पालन बढ़ाएं. न्यायिक विवाद में हड़बड़ी से बचें. वित्तीय मामले नियंत्रण से बाहर रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों को सम्मान दें. बड़ों आदर बनाए रखें. सबका साथ सहयोग बढ़ाएं. करीबियों से बनाकर चलें. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के प्रति सजगता बनाए रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएं. तर्क बढ़ाएं.
शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ
आज का उपाय : महाबली महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----
