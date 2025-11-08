आज 8 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: बड़ों की सुनेंगे, रिश्तों को सुधारेंगे



सिंह- आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छी स्थिति बनी रहेगी. प्रबंधकीय योग्यता से पर सफलता संवरेगी. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े प्रयास फलित होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. तेजी बढ़ाने का समय है. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. प्रबंधकीय विषयों पर अमल बढ़ाएंगे. संवाद बेहतर रहेगा. सामंजस्य से काम लेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. चर्चाओं में प्रभावी बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्योंं में सक्रियता आएगी. उद्योग व्यापार में प्रभाव बढ़ाएंगे. योजनाओं में सक्रियता आएगी. नीति नियम का पालन करेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं से जुड़ाव बढ़ेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पाएगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे. वित्तीय मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.



प्रेम मैत्री- जीवन में सुख बढ़ेगा. परिजनों से भेंट मुलाकात में वृद्धि होगी. प्रियजनों से साथ सहयोग बढ़ेगा. घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. करीबियों का समर्थन बना रहेगा. विनम्रता बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. संबंध निभाएंगे. बड़ों की सुनेंगे. रिश्तों को सुधारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच होकर कार्य करेंगे. उत्साह से भरे रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तिलहनों का दान प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. जिम्मेदार बनें.

---- समाप्त ----