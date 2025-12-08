scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 8 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: उतावली में न आएं, चर्चा में स्पष्टता बनाए रखें

Aaj ka Singh Rashifal 8 December 2025, Leo Horoscope Today: कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. दिखावे व बड़बोलेपन से बचेंगे.विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - रिश्तेदारों से संबंध निभाने में आगे रहेंगे. विदेश की यात्रा पर जा सकते हैें. लेनदेन पर अंकुश बनाए रखें. बड़ों की सलाह से चलें. कामकाज में सहजता रहेगी. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे. समभाव और सहकार पर जोर रखें. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. व्यवस्था के अनुसार चलेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. दिखावे व बड़बोलेपन से बचेंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं. न्यायिक मामलों में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश बनाए रखेंगे. लापरवाही व चूक से बचें. प्रलोभन में नहीं आएं. सेवाभावना बनाए रहें. परिश्रम पर जोर दें. सूझबूझ व समन्वय से कार्य करें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी से बचें. आय की तुलना में खर्च बढ़ा रहेगा. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें. जिम्मेदारी से कार्य करें. नीति निर्देशांे पर भरोसा रखें. वाणिज्यिक गतिवििधयों में सहजता बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Mental worries will end and blocked money will be received for Leo
सिंह राशि: मानसिक चिंता खत्म होगी, रुका धन मिलेगा 
लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, तार्किक गतिविधियां पर ध्यान देंगे 
सेहत पर ध्यान देना होगा, व्यापार में उन्नति का समय है 
सिंह: भाग्य का साथ मिलेगा, काम को लेकर व्यस्त रहेंगे 
सिंह राशि वाले उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा 

प्रेम मैत्री- मन मामलों में विनय विवेक व धैर्य दिखाएं. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. मित्रगण व सहकर्मी सहयोगी होंगे. भावनात्मक विषयों में बहस में न पड़ें. मौके पर अपनी बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. उतावली में न आएं. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान दें. सहकारिता से आगे बढ़ें. सेवाक्षेत्र से जुड़ेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा बनाए रहें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1 2 और 5
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement