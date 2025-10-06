आज 6 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: शरद पूर्णिमा पर सिंह राशि वालों की सेहत रहेगी अच्छी, भावुकता से बचेंगे

सिंह - समय सहजता से आगे बढ़ने का संकेतक है. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बनाए ररखें. पारिवारिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. घर परिवार में मिलीजुली स्थिति बनी रहेगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. करीबियों का साथ समर्थन उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. तैयारी पर जोर दें. शोधकार्य में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंग. कुल कुटम्ब से सहजता रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से बनाकर चलने का प्रयास करें. नियमित प्रदर्शन बनाए रहें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. सहज संकोच बना रहेगा.

धन संपत्ति- कारोबार में पेशेवरता बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों में दबाव की स्थिति रहेगी. अपरिचित लोगों से सजग रहेंगे. निजी संबंधों का सम्मान करेंगे. संपत्ति के मामलों में दखल बना रहेगा. वरिष्ठों की सुनें.

प्रेम मैत्री- भेंटवार्ता में विनम्रता दिखाएंगे. करीबियों की बातों पर ध्यान देंगे. मित्रों से सरलता बनाए रखें. परस्पर स्नेह बढ़ा रहेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. धैर्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विकता बरतेंगे. अतिभार वहन से बचेंगे. भावावेश में न आएं. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. सबको साथ लेकर चलें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 7

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. धैर्य दिखाएं.

---- समाप्त ----