आज 6 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा

सिंह - आर्थिक उन्नति की राह पर अग्रसर बने रहेंगे. वाणिज्यिक लाभ मजबूत रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के अवसर बढ़ेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के मौके बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वितीय उपलब्धियो को बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं को समय से पहले पूरा करने का प्रयास होगा. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. एक साथ कई स्त्रोतों से आय होगी. कारोबारियों का भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों को साधेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुखार वक्त बिताएंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. प्रतिभा संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

