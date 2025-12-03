आज 3 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे, आय के एक से अधिक स्त्रोत बनेंगे

सिंह - भाग्य की कृपा से इच्छित परिणामों में वृद्धि होगी. स्वजनों व मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. निसंकोच कदम आगे बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. आर्थिक संबंधों में सहजता बढ़ेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. विशेषज्ञता में विश्वास बढ़ेगा. शिक्षा प्रशिक्षण और स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. साख संवार बढ़त पर रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम व उच्च मनोबल रखेंगे. आय अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बेहतर बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. धनलाभ के अवसरों को भुनाएंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते हैं. आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. बचत में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुख से जीवन जीएंगे. प्रेम स्नेह में यादगार पल बनेंगे. मन के मामले संवरेंगे. संबंधों में पर उत्साह और विश्वास बनाए रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. यात्रा पर जा सकते हैं. मैत्री संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार सफल रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.

