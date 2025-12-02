scorecardresearch
 
आज 2 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले अनुभव का लाभ उठाएंगे, धनधान्य में बनी रहेगी वृद्धि

Aaj ka Singh Rashifal 2 December 2025, Leo Horoscope Today: धार्मिक यात्रा पर जाएंगे. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे.

सिंह - भाग्य के मामले पक्ष में बनेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार मजबूत होगा. धार्मिक यात्रा पर जाएंगे. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी यात्रा संभव है. मित्रगण सहायक होंगे. आर्थिक एवं सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे. भाईचारा बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में तेजी आएगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. हर ओर शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधकीय गतिविधियां संवरेंगी. सबसे तालमेल बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. व्यवहार में बड़़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों की बात सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षक खानपान व प्रभाव बनाए रहेंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.

