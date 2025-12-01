scorecardresearch
 
आज 1 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: मनोबल से काम लें, लेनदेन में धैर्य रखें

Aaj ka Singh Rashifal 1 December 2025, Leo Horoscope Today: सूझबूझ से लक्ष्य की ओर बढ़ें. नियमित गति बनाए रखें. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं.

सिंह - आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें. अपनों से किए वादे निभाने का प्रयास बनाए रखें. निजी मामलों में आपसी विश्वास व सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सजगता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर बढ़ें. नियमित गति बनाए रखें. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. कामकाजी स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक मामलों में भूलचूक की स्थिति से बचें. व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशितता बढ़ी रह सकती है. लेनदेन पर अंकुश बढ़ाएंगे. पेशेवरजन सामंजस्यता से काम लेंगे.

धन संपत्ति- समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. आर्थिक चर्चा में अतिरिक्त सतर्क रहें. बड़प्पन की भावना बनाए रखें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. तार्किकता व स्पष्टता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में असहज अनुभव कर सकते हैं. रिश्तों को मजबूत बनाए रखें. समय लेकर भेंट को जाएं. संपर्कां में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. रक्त संबंधों में सरलता बनाए रखें. भेंट में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व पर बल दें. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था अपनाए रहें. आशंका को त्यागें.

शुभ अंक : 1, 4 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

