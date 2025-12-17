Mithun Tarot Rashifal 17 December 2025: संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा, आय से ज्यादा खर्चे न करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Star

जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन नजर आ रहे हैं. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. पुराने कार्यों को पूरा करें. जल्द ही नए कार्यों की शुरुआत हो सकती हैं. किसी सहयोगी की मदद से व्यवसाय को बेहतर बना सकते है. जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें. वैवाहिक जीवन में अतीत से आया व्यक्ति तनाव बढ़ा सकता है. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए स्थान परिवर्तन करना बेहतर रहेगा. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करीबी व्यक्ति की मदद लें. ससुराल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.

उच्च अधिकारी की कृपा कार्यों को पूरा करने में सहयोग कर सकती है. किसी की बातों से मन आहत हो सकता है. नौकरी में परिवर्तन का विचार बन रहा हो. कुछ कार्यों में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है. कार्य शैली में परिवर्तन कर सकते है. उच्च अधिकारी द्वारा चेतावनी प्राप्त होने से मन विचलित हो सकता है. संतान की उपलब्धि पर गर्वित होंगे. निजी बातों को सार्वजनिक न करें.

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान किसी चीज का सेवन से स्वास्थ्य खराब हो सकता है.

आर्थिक स्थिति:पुराने धन निवेश से मिले धन का उपयोग संतान की उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं. आमदनी से अधिक खर्च न करें.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां से प्रभावित होकर आपके विरोधी आपके पक्ष में हो सकते हैं.

