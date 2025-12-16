Mithun Tarot Rashifal 16 December 2025: मिथुन राशि वालों के कार्यों में आ सकती है रुकावटें, संपत्ति को लेकर हो सकता है तनाव

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The High Priestess

इस समय सभी कार्यों में रुकावटें आती नजर आ रही हैं. बार-बार परिस्थितियों अपना दोहराव कर रही है. जिसके कारण मुसीबतें बढ़ रही है. इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है. मन की शांति और सुकून के लिए आप कुछ समय कार्य क्षेत्र से कहीं दूर जा सकते हैं. विचारों का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है. कुछ आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात हो सकती है. जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. अपने व्यवहार में सरलता और सहजता लाने का प्रयास करें. कुछ नए बदलाव जीवन में आ सकते है. बड़े भाई के साथ रिश्ते खराब हो सकते है. संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी को लेकर चिंतित हो सकते हैं. देर रात तक कार्य करना पड़ सकता है. कार्य की अधिकता परेशान कर सकती है. कुछ लोगों के बदले चेहरे सामने आ सकते है. जीवनसाथी की तबीयत चिंतित कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी छोटे बच्चे का स्वास्थ्य अचानक से काफी बिगड़ता जा रहा है. जिसके चलते अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति आ सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी और खर्चो का विवरण दूसरे को ना दें. इससे लोगों की ईर्ष्या आपसे बढ़ सकती है.

रिश्ते:अपने मित्रों को त्योहार पर उपहार देकर प्रसन्न होंगे.

