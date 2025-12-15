scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 15 December 2025: धन का निवेश सही जगह करें, पदोन्नति मिलने की संभावना

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 15 December 2025: धन खर्च की अधिकता रहेगी. नई नौकरी प्राप्त हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि प्राप्त होने की सूचना मन को उत्साहित कर सकती है.

मिथुन(Gemini):-
Cards:- The Sun
परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं.किसी मनोरंजक जगह पर भ्रमण करेंगे.खरीदारी में धन खर्च सोच समझकर करें. भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें.हो सकता हैं, कि बाद में पछताना पड़ जाए. लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. नई नौकरी प्राप्त हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि प्राप्त होने की सूचना मन को उत्साहित कर सकती है. सहयोगी के साथ किसी बात को लेकर विवाद गहरा हो सकता है.

नौकरी की छोड़कर जल्द ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की तैयारी कर सकते है. कार्यों में आ रहे जोखिम को अनदेखा न करें. कार्य शुरू करने से पूर्व उससे संबंधित जानकारियां अवश्य प्राप्त करें कुछ छोटी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं. धन का निवेश सही योजना में करने से अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है.जीवनसाथी के साथ बिगड़ते रिश्ते में सुधार आ सकता है.इस समय जीवन में नए बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.देर रात में जरूरत पड़ने पर ही वाहन चलाएं.

आर्थिक स्थिति:नौकरी न होने की स्थिति में परिजनों पर बोझ बन सकते है.धन खर्च की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: हमारा जरूरत से ज्यादा बचपना कई बार रिश्तों में दरार ला सकता है.व्यवहार में गंभीरता जरूरी हैं.

---- समाप्त ----
