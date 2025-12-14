scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 14 December 2025: मिथुन राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, जीवनसाथी के साथ तनाव हो सकता है दूर

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025: ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार आने की स्थिति बन रही है. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सहायक के पद पर नियुक्ति हर्षित कर सकती हैं. कार्य क्षेत्र में  उच्च अधिकारी के साथ अपने विवाद को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Six of cups

पुराने मित्रों के साथ बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं. पुराने लोगों के साथ अपने अतीत की  सुखद यादों में जा सकते हैं. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार आने की स्थिति बन रही है. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सहायक के पद पर नियुक्ति हर्षित कर सकती हैं. कार्य क्षेत्र में  उच्च अधिकारी के साथ अपने विवाद को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है.  जिससे  उस अधिकारी के बारे में शिकायत कर सकें.  बार-बार अधिकारी का आपके कार्यों में दखलअंदाजी असहनीय हो सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. जीवन साथी के साथ चल रहे तनाव से बाहर आ सकते हैं. इस समय तक जीवनसाथी का व्यवहार पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है. परिजनों की दखलंदाजी रिश्ते में अच्छा तनाव ला सकती है. भाग्य के भरोसे न रहे. दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी न करें. निजी बातों या विवादों को सार्वजनिक न करें. जीवन को सामान्य बनाए. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी दवा के दुष्परिणाम स्वरूप शरीर में छोटे-छोटे फुंसियां हो सकते हैं.  चिकित्सक एलर्जी की जांच करने की सलाह दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले पैसों के लेनदेन से रहें सावधान, कानूनी मामलों में आ सकती है उलझन 
मेष राशि वाले गलत लोगों को न करें समर्थन, संतान सुख की हो सकती है प्राप्ति 
बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, अंतर्मन की आवाज सुनेंगे 
नकारात्मक विचारों से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं 
क्रोध को कम करें,गलतियों से सीखेंगे 

आर्थिक स्थिति: धन की आवक जावक सामान्य है.  अपने खर्चो पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं. 

रिश्ते: प्रिय का मनमानी भरा स्वभाव कई बार चिढ़ा सकता है.  सामने वाले से खुलकर इस विषय पर बात करने की सोच बना रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement