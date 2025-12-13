scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 13 December 2025: नई नौकरी मिल सकती है, धन खर्च सोच समझकर करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: अब किसी व्यक्ति के सहयोग से इस कार्य को पूरा कर सकते है.किसी नए विष की पढ़ाई को लेकर जानकारियां एकत्र कर सकते है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Death
पुराने रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.कुछ समय से कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव आते नजर आ रहे है.जिस कारण काफी लोगों के स्थानांतरण हो सकते हैं.इस समय इस बात को लेकर आशंकित हो सकते है.जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हो सकते है.सामने वाले के जीवन में उसके अतीत से आया व्यक्ति दोनों के बीच गलतफहमियां ला सकता है. ऐसे कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर सकते है.काफी समय से निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं.

अब किसी व्यक्ति के सहयोग से इस कार्य को पूरा कर सकते है.किसी नए विष की पढ़ाई को लेकर जानकारियां एकत्र कर सकते है.बार बार यदि कार्यों में अड़चन आ रही हैं.तो उन कार्यों का पुनः अवलोकन किया जा सकता है.इससे कार्यों में सुधार भी किया जा सकेगा.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.ये नौकरी रुचि के अनुसार होगी.जिससे कार्यों को अच्छे से किया जा सकेगा.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठे रहने के कारण पैरों में सूजन आ सकती है.पैरों के लिए थोड़े व्यायाम कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: कुछ कार्यों को पूरा करना आर्थिक परेशानियां ला सकता है.धन खर्च सोच समझकर करें.

रिश्ते: पुराने टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं.नए रिश्तों को सम्मान और प्रेम से मजबूत किया जा सकता हैं.

---- समाप्त ----
