Mithun Tarot Rashifal 11 December 2025: नौकरी में परिवर्तन की सोच रहेगी, अजनबी लोगों से संपर्क बढ़ाने से बचें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Star

जिन अवसरों का अभी तक उपयोग नहीं कर पाए है. उन्हें प्राप्त करने का मौका पुनः मिल सकता है. ऐसी स्थिति में अपनी कार्यशैली और सोच को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते है. नए लोगों से मुलाकात अच्छे परिणाम नहीं ला रही है. इस बात से मन आशंकित हो सकता है. नौकरी में परिवर्तन की सोच बना सकते है. किसी नए कार्य को करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. कुछ समय से संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं. जिसमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है.

किसी की गलत बात को सहन न करें. मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे. कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. व्यर्थ का विवाद न करें. किसी को अपनी बातों से आहत न करें. बार बार गलतियों को न दोहराएं. गलतियों को सुधारने की कोशिश करें. अपनी कमियों पर विचार करें. बार बार यदि परिस्थितियों खराब आ सकती है. तो उनका सामना करें. उनसे दूर भागने की कोशिश और अधिक परेशानियों में डाल देगी.

स्वास्थ्य: लंबी दूरी की यात्रा में पैरों का खास ख्याल रखें. बीच बीच में हल्के फुल्के व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते है. परिवार में किसी की बीमारी के चलते अच्छा खासा खर्चा हो सकता हैं.

रिश्ते: अपने लोगों से अच्छा व्यवहार करें. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

