Mithun Tarot Rashifal 9 December 2025: मिथुन राशि वाले सभी फैसले सोच-समझकर लें, भाग्य पर रखें भरोसा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: व्यवसायिक या व्यक्तिगत किसी एक पक्ष को अधिक महत्व देना असंतुलन की स्थिति ला रहा है. जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आवश्यक है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Two of cups 

किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर नए आए अवसरों को प्राप्त कर सकेंगे.  मित्र से उसके नए व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. नौकरी के साथ इस व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य करेंगे.  जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है. व्यवसायिक या व्यक्तिगत किसी एक पक्ष को अधिक महत्व देना असंतुलन की स्थिति ला रहा है. जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है.  ऐसी स्थिति में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आवश्यक है. रुके हुए कार्य को समय पर पूरा करें भाग्य भरोसे ना रहे बिना मेहनत किसी भी सफलता को हासिल करना मुश्किल है. इस बात को समझने का प्रयास करें.  दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब न करें.  सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें.  कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. सोच समझकर निर्णय लें.  संतान की शिक्षा को लेकर बातचीत हो सकती है.  कार्य क्षेत्र में अधिकारी का पक्षपात पूर्ण रवैया मन को आहत कर सकता है.  अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें.  सामने वाले की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. तुरंत दी गई प्रतिक्रिया कई बार स्वयं  को नुकसान पहुंचा देती है. 
पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों से सलाह न लें. आपस में बातचीत कर समस्या का समाधान किया जा सकता हैं. 

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. व्यायाम कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे.  छोटे धन निवेश कर सकते हैं. 

रिश्ते: गलतफहमियों को दूर करने के प्रयास कर सकते हैं.  व्यवहार में नम्रता और सौम्यता लाने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
