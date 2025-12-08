Mithun Tarot Rashifal 8 December 2025: अपनी वाणी को संयमित रखें, खराब व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Five of Cups

प्रिय के बदलते व्यवहार के चलते व्यवहार में कटुता आ सकती है. धन निवेश में हानि हो सकती है. जो कुछ भी प्राप्त हैं. उससे संतुष्टि नहीं हो रही है. कार्य क्षेत्र में कठोर और गुस्सैल व्यवहार के कारण सहयोगी मदद लेने से कतरा सकते हैं. अपने अंतर्मन का अवलोकन करके आप अपने व्यवहार में कटुता को दूर कर सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें. अपनी वाणी को संयमित रखें. बातचीत में अपशब्दों का प्रयोग आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने पर विचार कर सकते है. बार बार किसी से हुई मुलाकात प्रेम में तब्दील हो सकती हैं. अपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर परिजनों के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं. जो बीत चुका है. उन यादों को वर्तमान में शामिल करने से बचें. आगे जो भी होगा. उसके लिए खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएं रखें. जीवनसाथी के साथ अच्छा व्यवहार करें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण भूख न लगने की समस्या हो रही है. इस समय विश्राम और खानपान का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: माता से कोई कीमती वस्तु उपहार में मिल सकती है. भीड़भाड़ में कीमती सामान जैसे मोबाइल और पर्स की सुरक्षा अवश्य करें.

रिश्ते: दूसरों से झूठ बोलकर अपनी वाहवाही ना करवाएं. सामने वाले को आपका महत्व स्वयं समझने दे.

