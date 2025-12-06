scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 6 December 2025: विश्वासघात हो सकता है, गर्म चीजों का सेवन करेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.जीवनसाथी से सम्मान प्राप्त होगा.कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है.सावधान रहें.उसकी इस मंशा को समझ सकते है

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Devil
बुरे व्यसनों से दूर रहे. जुए या सट्टेबाजी में धन निवेश न करें.आर्थिक हानि हो सकती है.अत्यधिक सुख की आकांक्षा समस्याग्रस्त कर सकती है.धैर्य और संयम बनाए रखें.थोड़ी सी भी असावधानी बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं.कार्य क्षेत्र में कोई सहयोगी ईर्ष्यावश आपके कार्यों को खराब करने की मंशा रख रहा है.उसकी इस मंशा को समझ सकते है.वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.जीवनसाथी से सम्मान प्राप्त होगा.कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है.सावधान रहें.

लोभ , धोखा देना और स्वार्थ को अच्छे जीवन का मानदंड न माने.इस समय परिस्थितियों का सामना काफी संभलकर करने की सलाह दी जाती है.अत्यधिक क्रोध करने की आदत को सुधारने का प्रयास करें.विचारों की सकारात्मकता अच्छे बदलाव की तरफ ले जा सकती हैं.कार्य को लेकर ईमानदार रहें.अनैतिक कार्य या अनैतिक तरीके से किए गए कार्यों से  मान सम्मान में कमी आ सकती हैं.इस बात की सलाह दी जा सकती है.किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत चिंतित कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम से बेहाल हो सकते हैं.इस समय गर्म चीजों का सेवन और विश्राम करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: बुरे व्यसनों में पैसा न खर्च करें.वापसी में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए.अपने जीवनसाथी को इज्जत और प्रेम दें.
 

---- समाप्त ----
