scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 5 December 2025: मिथुन राशि वाले वेतन में पाएंगे वृद्धि, कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के नए अवसर पाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: बार-बार मिली असफलताओं के कारण दुविधा में है.  इस बात का संदेह हो सकता है.  कि क्या इस बार सफल होंगे या नहीं. आपकी सफलता निश्चित है.  इस बात का विश्वास रखें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Ace of Cups 

अपने आसपास के लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकते हैं.  नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ लंबे समय बाद मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा.  परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं फिर से उभर सकती हैं.  जो लंबे समय से दबी हुई थी.  इन समस्याओं के समाधान को लेकर परेशान हो सकते हैं. माता-पिता के बीच चल रही अनबन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे.  कीमती वस्तु चोरी हो सकती है. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे. किसी आयोजन में शामिल होते समय अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें.  कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. सहकर्मियों के साथ नई योजना पर विचार करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.  प्रतियोगी परीक्षा में अपने परिणाम को लेकर चिंतित हो सकते हैं.  बार-बार मिली असफलताओं के कारण दुविधा में है.  इस बात का संदेह हो सकता है.  कि क्या इस बार सफल होंगे या नहीं.  आपकी सफलता निश्चित है.  इस बात का विश्वास रखें.  नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. अतीत की यादों से बाहर निकाल कर संबंधों में मधुर बनाने का प्रयास कीजिए.  अपने रूखे और क्रोधित स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं. यदि पूर्व का कोई सम्बन्ध टूटा हुआ हैं. तो ये समय रिश्तों को सुधारने के लिए अनुकूल हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही हैं. अब इसमें सुधार आ सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले बिजनेस पर विचार करेंगे, दोस्त से पाएंगे आर्थिक मदद 
मेष राशि वाले आर्थिक लाभ के अवसर पाएंगे, सेहत का रखें ख्याल 
मीन राशि वाले आर्थिक कार्यों में होंगे संतुष्ट, खर्चो से रहें सावधान 
कुंभ राशि वाले किसी के साथ अपने विचार न करें साझा, कार्यशैली में पाएंगे बदलाव 
मकर राशि वालों की नए लोगों से होगी मुलाकात, हो सकता है मानसिक तनाव 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता हैं. किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें. 

रिश्ते: धैर्य की कमी के चलते परिवार में अशांति बनी हुई हैं. इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement