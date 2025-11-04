scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 4 November 2025: रिश्ते सुधरेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 November 2025: पूर्व से स्थापित व्यवसाय को अब बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है. अतः अपना ज्यादा समय नए व्यवसाय को दे पाएंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Three of wands
किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं इस कार्य को आप अपने मित्र के साथ साझेदारी में करने की योजना बना रहे है. इस समय आप एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे हैं. इसके साथ ही नए व्यवसाय की शुरुआत करने को लेकर परिजन थोड़े शंकित हो सकते हैं. आप उनको इस बात का आश्वासन दे रह सकते हैं. कि आप दोनों कार्यों को एक साथ करने में सक्षम है.पूर्व से स्थापित व्यवसाय को अब बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है. अतः अपना ज्यादा समय नए व्यवसाय को दे पाएंगे.

कार्य क्षेत्र में राजनीति और पक्षपात के चलते आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं. यह आपके किसी सहयोगी की गलत मंशा के कारण हो सकता है.इस बात से आपको मानसिक तनाव हो रहा है.इस समय आप अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर सकते हैं.आप जानते हैं, कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती आसानी से स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए आप चालाकी पूर्ण तरीके से उसकी गलत मंशा सबके सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय सावधान रहें.गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें.

सम्बंधित ख़बरें

उधार ना दें, कोई प्रिय वस्तु खो सकती है 
पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, मन को स्थिर रखेंगे 
पैसों को बचा कर रखें, नकारात्मकता हावी न होने दें 
खर्चों में संतुलन बनाएं, आस्था बढ़ेगी 
पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, परिश्रम से आगे बढ़ेंगे 

आर्थिक स्थिति: अपने ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के साथ एक व्यावसायिक संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement