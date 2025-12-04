Mithun Tarot Rashifal 4 December 2025: मिथुन राशि वालों के सभी फैसले पक्ष में रहेंगे, परिस्थितियां रहेंगी अनुकूल

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ten of wands

और पढ़ें

अचानक से व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं. अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे है. नौकरी में अचानक से काफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. ऐसी स्थिति में शारीरिक श्रम की बजाय बुद्धि का उपयोग अति आवश्यक है. अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर अधिक श्रम किए बिना जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है. कार्य की सफलता को लेकर चिंतित हो सकते हैं. कुछ लोग आपकी योजना को सफल करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं. इस समय आसपास के वातावरण से सावधान रहना बेहतर रहेगा. लोगों को अपने आगे की योजनाएं साझा ना करें. ऐसी सलाह जिसकी आवश्यकता ना हो. उसे अनसुना कर दें. सामने वाले को कार्य के बारे में ऐसी कोई जानकारी ना दें. जो आपका अहित कर सकती हैं. न्यायालय में चल रहे मुकदमे का फैसला ना हो पाने के कारण दुविधा हो सकती है. यह सोच सकते हैं, कि आगे चलकर फैसला पक्ष में होगा भी या नहीं. ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखें. किसी भी स्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास कम न होने दें. सही तरह से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें. अपने मन में नकारात्मकता ना आने दें. सही समय आने पर स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी. इस बात पर विश्वास बनाए रखें.

Advertisement

स्वास्थ्य: कोई पुरानी चोट पुनः दर्द दे सकती है घरेलू उपचार से इस समस्या का समाधान न करें. चिकित्सक से परामर्श बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़ी योजना में धन निवेश करेंगे.

रिश्ते: परिवार की जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाने का प्रयास करें. क्रोध और चिडचिडाहट व्यवहार में कठोरता ला सकती है.

---- समाप्त ----