Mithun Tarot Rashifal 3 December 2025: जोखिम भरा निवेश न करें, हानि उठानी पड़ सकती है

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of Pentacles

इस समय धन के अधिक खर्च होने से मन में बेचैनी हो सकती हैं संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं. आमदनी से अधिक खर्च आर्थिक संकट में ला सकता है. अपने खर्चों को सोच समझकर करें. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. नौकरी में द्वंद्व का समय बना हुआ है. अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करें. इस समय आप अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखते है. चुनौतियों को स्वीकार कर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.

और पढ़ें

शक्ति का प्रयोग कर अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें. इस समय लोगों पर अति विश्वास ना करें. कोई भी जोखिम भरा निवेश ना करें. हानि उठाना पड़ सकती है. किसी कीमती वस्तु या रिश्ते को खोने का डर हो सकता है. किसी के गलत कार्य में उसका साथ ना दें. आर्थिक मामलों में दूसरों पर निर्भरता ठीक नहीं है. किसी भी व्यक्ति को जब तक आर्थिक सलाह ना दें. जब तक वह आपसे इस बात की राय ना ले. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें. किसी से विवाद हो सकता है

स्वास्थ्य: लोगों से विवाद न करें. हाथापाई होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति:ब्याज के साथ मूल की रकम प्राप्त हो सकती है. नए वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते:अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. मनचाहे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----