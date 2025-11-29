scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ा रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 29 November 2025, Gemini Horoscope Today: आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. विविध कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. भाग्य बल से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सबका साथ और सहकार रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. धैर्य एवं सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती उत्साहित रखेगी. कार्यक्षमता बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में आगे होंगे. प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

health improvement and career solutions for gemini today
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? 
रुके हुए काम पूरे होंगे, प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी  
मिथुन राशि वाले प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे, आदरभाव बनाए रखेंगे 
मिथुन राशि वालों के प्रेम स्नेह के प्रयास सामान्य रहेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे 
मिथुन: करियर में उन्नति होगी, बौद्धिक क्षमता और बढ़ेगी 

प्रेम मैत्री- प्रियजन की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे. रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक विषय बल पाएंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा. परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक सक्रियता में सुधार आएगा. सुखद सरप्राइज संभव है. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. कमतर लोगों व हल्की बातों को नजरअंदाज करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 5 और 8
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement