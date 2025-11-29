आज 29 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ा रहेगा

मिथुन - शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. विविध कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. भाग्य बल से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सबका साथ और सहकार रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. धैर्य एवं सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती उत्साहित रखेगी. कार्यक्षमता बढ़ाएंगे. योजनाओं के संचालन में आगे होंगे. प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे. रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक विषय बल पाएंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा. परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक सक्रियता में सुधार आएगा. सुखद सरप्राइज संभव है. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. कमतर लोगों व हल्की बातों को नजरअंदाज करेंगे.

शुभ अंक : 2 4 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.



