आज 27 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के प्रेम स्नेह के प्रयास सामान्य रहेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे

मिथुन - सहज गति से आगे बढ़ते रहें. समय उत्त्रोत्तर सुधार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के ममक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शि़क्षा से जुड़े मामले संवरेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. लाभ पक्ष संवार पाएगा. पेशेवर उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा और लाभ संवार पाएगा. धनधान्य में वृद्धि के मार्ग मिलेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. जबावदेही व जिम्मेदारी से आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक गतिविधियों में सहज बने रहें. प्रेम स्नेह के प्रयास सामान्य रहेंगे. रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्य बढ़त पर बने रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 9

शुभ रंग : केले के वृक्ष के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था बढ़ाएं.

