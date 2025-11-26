आज 26 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएं

मिथुन- जरूरी निर्देशों को पालन बनाए बनाए रखें. बड़ों की सीख को गंभीरता से लें. नीति नियमों पर फोकस बना रहेगा. पहल व उतावली करने से बचें. समय मिश्रित फलकारक बना हुआ है. व्यवस्था का सम्मान करें. अधिकारी की बातों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका मान सम्मान रखें. लाभ का प्रतिशत साधारण बना रहेगा. घर परिवार में शुभता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बजटीय मामलों में सजग रहेंं. परिस्थितियों पर निंयत्रण कठिन होगा. दबाव की स्थिति बने रहने की आशंका है. लेनदेन में सावधानी बरतें. सूझबूझ से कार्य आगे बढ़ाएं.

धन संपत्ति- पेशेवरों की समझाइश पर ध्यान दें. वित्तीय जोखिम न उठाएं. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. कामकाज सामान्य रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद व वार्ता में सहज रहें. रिश्तों में सहनशीलता बनाए रखें. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. विवेक विनम्रता रखें. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पूर्ववत् रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 8

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सतर्कता बनाए रहें.

