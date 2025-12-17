आज 17 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले विरोधियों से रहें सावधान, सेवाक्षेत्र में करेंगे अच्छा प्रदर्शन

मिथुन - करियर कारोबार में व्यवस्ता बढ़ेगी. पेशेवरों से बेहतर तालमेल रहेगा. परिवार में सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएं. विरोधियों के षड्यंत्रों से बचें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. कार्य प्रभावित रह सकती है. विवेक विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नए लोगों पर भरोसा न करें. प्रतिक्रिया में तार्किकता बनाए रखें. कामकाज में फोकस बढाएं. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सजगता बनाए रहें. भूलचूक की स्थिति में हितलाभ प्रभावित हो सकते हैं. मेहनत व कौशल पर जोर बढ़ाएं. विरोधियों की उपस्थिति बनी रहेगी. कारोबार में रुटीन रखें. अनुशासन पर बल दें.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में पेशेवरता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. ठगों से सजग रहेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढाएं. सक्रियता सजगता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ उत्साह बनाए रखेगा. अपनों की अनदेखी न करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान दें. रोग उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. अफवाह से बचें.

