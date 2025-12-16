scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: व्यवहार प्रभावी होगा, मेलजोल बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 16 December 2025, Gemini Horoscope Today: वित्तीय पक्ष सबल बना रहेगा.विविध कार्योंं में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.नवीन कार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे.उमंग उत्साह से काम लेंगे

मिथुन - जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे.शिक्षा और ज्ञान को अर्जित करने के प्रयास तेज बनाए रखेंगे.मित्रों का विश्वास जीतेंगे.हितलाभ के अवसर बढत पर रहेंगे.सक्रियता सतर्कता बनाए रहेंगे.लक्ष्यगत मामले पूरे करने की सोच रखेंगे.प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे.बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.नीति नियमों का पालन करेंगे.आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे.करीबियों के साथ मिलेगा.संतान की ओर से शुभ संकेत संभव हैं.पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- अनुभवी पेशेवरों से नजदीकी बढ़ाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.विविध मामलों में सकारात्मकता दिखाएंगे.कार्यक्षेत्र अधिकाधिक में समय दें.करियर संवार पर ररहेगा.विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय पक्ष सबल बना रहेगा.विविध कार्योंं में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.नवीन कार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे.उमंग उत्साह से काम लेंगे.विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा.महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा.मन के मामले पक्ष में बने रहेंगे.चहुंओर सकारात्मकता रहेगी.बड़ों की सीख सलाह का ध्यान रखेंगे.प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे.भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे.रिश्तों व संबंधों में सुख बढ़ेगा.मित्र खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर रखेंगे.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.सजगता से कार्य करेंगे.आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे.व्यवहार प्रभावी होगा.मेलजोल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 5 7 और 9
शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.शिक्षा पर जोर रखें.

---- समाप्त ----
