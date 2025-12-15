आज 15 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आर्थिक गतिविधियों सक्रियता दिखाएंगे, लेनदेन में उत्साहित रहेंगे

मिथुन - मित्रगण मददगार बने रहेंगे. नया सीखने में सहजता बनी रहेगी. वचन के निभाने का प्रयास करेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. विरोधियों के प्रति सावधान रहेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. लंबित कार्यों में तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिविधियों सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्य सकारात्मक रहेंगे. लेनदेन में उत्साहित रहेंगे. रुटीन बेहतर रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सबल बना रहेगा. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. परिवार में परस्पर विश्वास बढेगा. मन के मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञाकारिता रखें.

