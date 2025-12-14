scorecardresearch
 
आज 14 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी

Aaj ka Mithun Rashifal 14 December 2025, Gemini Horoscope Today: लाभ बेहतर बना रहेगा. आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में प्रभाव बनाए रखेंगे.

मिथुन - घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रहेगा. अपनों की बातों पर अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. घर परिवार में रुटीन बनाए रखें. संबंधियों के साथ जरूरी जानकारी साझा करेंगे. प्रबंधन के कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. वातावरण अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. निजी गतिविधियों में उत्साही रहेंगे. कार्य के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर बना रहेगा. आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाएं साझा करने से बचें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. पारिवारिक विषयों के प्रति गंभीर रहेंगे. अपनों के प्रति मदद की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करेंगे. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद में न आएं. अहंकार न दिखाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. भावुकता से बचें. बड़ों की सुनें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 8

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सजगता रखें.
 

