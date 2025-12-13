scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 13 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

Aaj ka Mithun Rashifal 13 December 2025, Gemini Horoscope Today: वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - सही समय पर उचित ढंग से बात कहने से बेहतर परिणाम पाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. घरवालों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवारने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सामंजस्य बनाए रहें. आवेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर होगा. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. करियर कारोबार में तेजी से काम निकालेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिकी मजबूत होगी. सुविधा संसाधनों को बढ़ाएंगे. बैंकिंक गतिविविधयों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. आवश्यक खरीदी संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन: व्यापार से जुड़े काम पूरे होंगे, खान-पान का ख्याल रखें 
वचन वादा पूरा करेंगे, भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी 
मिथुन वालों का मनोबल रहेगा मजबूत, जानिए क्या कहते हैं सितारे 
मिथुन: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा 
Mental worries will end for Gemini and career success is expected
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?  

प्रेम मैत्री- अपनों की भावनाओं को समझने और सहयोग बनाए रखने पर जोर देंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल बनाए रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

Advertisement

शुभ अंक : 4 5 7 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement