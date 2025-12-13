आज 13 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

मिथुन - सही समय पर उचित ढंग से बात कहने से बेहतर परिणाम पाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. घरवालों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवारने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सामंजस्य बनाए रहें. आवेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर होगा. प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. करियर कारोबार में तेजी से काम निकालेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिकी मजबूत होगी. सुविधा संसाधनों को बढ़ाएंगे. बैंकिंक गतिविविधयों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. आवश्यक खरीदी संभव है.

प्रेम मैत्री- अपनों की भावनाओं को समझने और सहयोग बनाए रखने पर जोर देंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल बनाए रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

शुभ अंक : 4 5 7 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

