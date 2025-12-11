आज 11 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वालों का मनोबल रहेगा मजबूत, जानिए क्या कहते हैं सितारे

मिथुन - सामाजिक मामलों में शुभता और सहजता बढ़ी रहेगी. पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. कार्य और व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम-स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क और संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. आवश्यक मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्रा सफल होगी. वाद-वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - करियर और कारोबार में अपेक्षित सफलता पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें. वरिष्ठों की सुनेंगे.

धन संपत्ति - लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वचन वादा पूरा करें. भेंटवार्ता सफल रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

प्रेम मैत्री - परिवार के लोगों के साथ सुख-सौख्य साझा करेंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर-सत्कार करेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता और संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व सुधार पाएगा. खानपान उम्दा रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उत्साह बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----