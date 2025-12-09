scorecardresearch
 
आज 9 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: खानपान संवार पाएगा, संवेदनशीलता बढ़ेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 9 December 2025, Gemini Horoscope Today: कीमती भेंट मिल सकती है. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे. लेनदेन के मामलों पर फोकस रहेगा.

मिथुन - विविध प्रयास उचित परिणाम पाएंगे. उपलब्धियां बढत पर रहेंगी. घर परिवार में खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. अतिथिजनों का आगमन बना रहेगा. परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसर पर अपनी राय रखें. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में जिम्मेदारी बढ़ेगी.

धन संपत्ति- कीमती भेंट मिल सकती है. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे. लेनदेन के मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार से संबंध मजबूत होंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारां पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवार पाएगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. आदरभाव बनाए रखें.

