आज 8 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: लक्ष्यों पर जोर होगा, लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे

मिथुन - करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. बचत व संरक्षण पर ध्यान देंगे. अतिथियों का आना होगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. भव्यता व सभ्यता पर जोर होगा. रक्तसंबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश होगी. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ी उपलब्धि बन सकती है. परंपरागत व्यवसाय में उछाल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक अवसर बेहतर बने रहेंगे. बचत व बैंकिेंग के मामलों को गति मिलेगी. शासकीय कार्य साधेंगे. कारोबारी लक्ष्यों पर जोर होगा. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- संग्रह में रुचि लेंगे. संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संवाद संवारेंगे. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ संस्कारों को बढ़ावा देंगे. परिजनों से संवाद में सहजता रहेगी. चर्चा में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. सभी के साथ से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार की श्रेष्ठता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. साहस व संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 2 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. आदरभाव रखें.

